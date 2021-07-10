تراند الفن: “مخطرش على بالي إنها تموت”.. ماذا قال محمود رضا عن زوجته؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - يبدو أن الحب دائمًا هو من يكتب النهاية، محمود رضا فنانًا مرهف الحس والمشاعر، عندما وجد شريكة حياته قرر أن يتحدى كل الظروف حتى يتزوج حبيبته، التي كانت مصابة بمرض روماتيزم القلب، ولم يقف المرض عائقًا أمام حبهما.

تحدث الراحل محمود رضا عن زوجته الراحلة خديجة فهمي، وذلك في لقاء سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي برنامج “بوضوح”، قائلًا: “كانت مصابة بروماتيزم في القلب، ولما قررنا نتجوز قالولي دي تعبانة ومحكوم عليها بالموت”.

وتابع بنبرة مليئة بالحزن: “قولت لهم أنا عارف والحب كان أقوى من المرض، لكن مخطرش على بالي إنها في يوم من الأيام تموت”.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم “ساحر النساء”، “قلوب حائرة”، “غرام في الكرنك”، “إسماعيل يس في البوليس الحربي”، “عفريت سمارة”، “ابنتي العزيزة”، “أبناء المدينة”، “عودة الابن الضال”.

ورحل الفنان محمود رضا عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 10 يوليو2020، وذلك بعد صراع مع مرض الشيخوخة، عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

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