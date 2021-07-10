فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - اعترفت فتاة “التيك توك” موكا حجازي، أمام نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس

النيابة ، باعترافات صادمة، عقب إلقاء الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض عليها بتهمة

نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر عدة تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة على مدار قرابة 8 ساعات

التفاصيل الكاملة، حيث أقرت موكا حجازي بتحقيقات النيابة العامة ، بارتكابها ما نسب

إليها من نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء ، حيث واجهت النيابة المتهمة بمقاطع الفيديو

المقدمة من مباحث الآداب واعترفت أنها هي من ظهرت بتلك المقاطع.

واعترفت موكا حجازي، بأنها قامت منذ عدة أشهر بانشاء عددا

من الحسابات على تطبيقات فيس بوك وانستجرام وتيك توك، كما أنشأت قناة على يوتيوب لتصوير

مقاطع فيديو ونشرها عبر تلك التطبيقات بعد عرض احد اصدقائها الفكرة عليها بهدف تحقيق

الربح والثراء السريع.

وأدلت المتهمة بهوية صديقها صاحب الفكرة ومصور الفيديوهات

فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره.

وشرحت التحقيقات، أن مصور مقاطع الفيديو كان يشارك موكا حجازي

في الارباح التي يتحصلان عليها من المشاهدات التي تحققها تلك المقاطع.

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة ايضا بممارستها الأعمال المنافية

للآداب حيث كانت تتردد على منازل عدد من أصدقائها لممارسة الرذيلة معهم أحيانا بمقابل

مادي واحيانا بدون مقابل “بالحب” على حد قولها.

وجهت النيابة للمتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء وممارسة

الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وقررت ايداعها احدى دور الرعاية لحداثة سنها حيث

تبلغ من العمر 16 عاما.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موكا حجازي لـ النيابة: مارست الرذيلة بـ”الحب” وبمقابل مادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.