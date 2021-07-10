فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة

مصر للمقاصة مع الأهلى في ستاد الجيش بالسويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز في السابعة

مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من اقامتها في الخامسة مساءً.

واكتفي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى

بإقامة تدريبات خفيفة للاعبين صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة مصر المقاصة

في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد بالسويس.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريبات

بدنية خفيفة وبعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

فيما خاض رباعي الفريق سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد

هاني ومروان محسن تدريبات إضافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قرار مفاجئ بتأجيل مباراة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.