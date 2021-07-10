تراند الفن: أجواء صيفية عادية.. «الحصيني» يتوقع موعد نهاية الصيف وبداية الخريف

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - توقع عبدالعزيز بن محمد الحصيني الباحث في الطقس والمناخ موعد نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مضى أقل من نصف فصل الصيف لهذا العام 1442هـ، والمملكة تعيش أجواء صيفية عادية تتخللها موجات حر، وهي في حدود المعقول وفي ظل المعدلات السنوية”.

وأضاف الحصيني: “ظهور سهيل في 1443/1/16هـ يعني العد التنازلي لرحيل فصل الصيف، ودخول فصل الخريف فعلياً 1443/1/29هـ، وفلكياً 1443/2/15هـ الأربعاء 22 سبتمبر”.

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