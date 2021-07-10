فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : شكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، في اتصال هاتفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المملكة على دعمها لتونس في مكافحة فيروس كورونا. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد وبن سلمان أجريا مساء الجمعة مكالمة هاتفية مثلت “فرصة لاستعراض روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين وللتأكيد على الإرادة المشتركة في مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي المتينة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين”. وأعرب بن سلمان، حسب البيان، عن استعداد السعودية “لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من تلاقيح وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد-19 في أسرع الأوقات”. ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي “عن فائق تقديره وشكره للدعم السعودي في هذا الظرف الوبائي الدقيق، وحمل ولي العهد نقل تحياته الأخوية” لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئيس التونسي يشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.