فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : تمكنت الشرطة البرازيلية من فك أسر فتاة تعمل في محل هواتف، بعدما اتخذها لص درعاً بشرياً أمام الشرطة. وفي التفاصيل بحسب العربية نت، فقد كان الشاب البالغ من العمر 20 عاماً يحاول سرقة محل هواتف برفقة اثنين من زملائه، وعندما داهمتهم الشرطة استسلم اثنان منهم إلا أن الثالث رفض الاستسلام وأخذ موظفة كرهينة. وأظهر الفيديو الشاب وهو ممسك برقبة الرهينة، ويبحث في الوقت نفسه عن وسيلة للهرب، وبيده مسدسه ، بينما يسير ببطء في مشهد استمر 5 دقائق ، وفجأة سمع صوت أول رصاصة. وكانت الرصاصة التي أطلقها الشاب لترهيب الشرطة كافية لتحرك الرهينة وتملصها من قبضته سنتيمترات قليلة، لكنها كانت كافية لتسمح لشرطي بإطلاق 3 رصاصات عليه، أصابته إحداها برأسه مباشرة، وتوفي بعد نقله للمستشفى.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة قنص لص مسلح اتخذ موظفة محل رهينة بعدما داهمته الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.