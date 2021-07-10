تراند الفن: تباين الآراء بين طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة العربية بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، مع انتهاء أول أيام الامتحانات بمادة اللغة العربية، اليوم السبت.

وجاءت شكاوى بعض الطلاب لـ “القاهرة 24” من طول أسئلة الامتحان وعدم كفاية الوقت المخصص للإجابة.

وقال محمد عمر؛ طالب بمدرسة النصر القومية بنين، إن الامتحان جاء أصعب من توقعات الطلاب، مشيرًا إلى أن الوقت المخصص غير كاف للإجابة.

وذكر أنه نموذج مختلف عن مستوى العام الماضي، مشيرًا إلى أن جميع الطلاب خرجوا من اللجان في حالة صدمة، قائلًا: “بداية مش حلوة لبقية المواد”.

فيما قالت الطالبة روان سليم، “إن الامتحان بشكل عام سهل، إلا أن بعض الفقرات جاءت تناسب الطالب فوق المتوسط، ولهذا اختلف الطلاب حول الإجابات”، مشيرة إلى “أنها تتوقع فقدان 5 درجات في امتحان اليوم على خلاف توقعاتها قبله بأن تستطيع الحصول على الدرجة النهائية”.

وأعربت الطالبة عن استيائها من طول الأسئلة وعدم كفاية الوقت المخصص للإجابة، فضلًا عن وجود تشابها في العبارات التي جعلت تفكيرهم في الاجابات غير منظم، على حد قولها.

وعبرت الطالبة نورسين سامح بمدرسة طه حسين الثانوية العامة بنات، عن فرحتها بسهولة مستوى الامتحان، مؤكدة أنه في مستوى الطالب المتوسط، وموافقًا للنماذج التجريبية التي وضعتها الوزارة.

وأكدت “نورسين” أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا ومناسبًا، مشيرة إلى وجود إجراءات احترازية مشددة، سواء داخل اللجان أو عند دخول بوابة المدرسة.

وتفقد اللواء محمد الشريف؛ محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، لجان امتحانات الثانوية العامة، بمدرسة طه حسين الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات وفق الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا، بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة، أول أيام الامتحانات بمادة اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة على جميع اللجان.

وشهدت اللجان إجراءات احترازية مشددة، حيث تم منع دخول أي طالب دون ارتداء الكمامة، وكذلك قياس درجة الحرارة وتعقيم اليدين، وكذلك تم منع دخول الهواتف المحمولة وتفتيش أجهزة التابلت لضمان عدم وجود شرائح داخله.

ويبلغ عدد المتقدمين للامتحان 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية و26099 للشعبة العلمية، يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

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