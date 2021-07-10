تراند الفن: ليست (خطأ مطبعي).. تعرف على معنى مصطلح “زيارة دولة” الذي ورد في خبر زيارة سلطان عمان للمملكة

صحيفة المرصد : أثار مصطلح “زيارة دولة” الذي ورد في خبر زيارة سلطان عمان للمملكة خلال الأيام القادمة، الجدل بين الكثيرين معتقدين أنها قد وردت بالخطأ.

و مصطلح “زيارة دولة” الذي ورد في خبر وكالة الأنباء السعودية ، ليس خطأ مطبعي، بل مصطلح سياسي متعارف عليه لتصنيف الزيارات، وهي أعلى مستويات الزيارات، وتقام فيها مراسم الاستقبال الرسمية والحفاوة، وتأتِ بناءً على دعوة رسمية.

ولا تكون “زيارة دولة” إلا بدعوة رسمية من رئيس الدولة المضيفة لنظيره رئيس الدولة الزائر، فيكون فيها ضيفه شخصيا ويسكن في أحد مقرات إقامته الرسمية حتى نهاية الزيارة، وكقاعدة عامة لا تقام لأي رئيس من نفس الدولة إلا مرة واحدة أثناء مدة حكمه.