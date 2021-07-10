تراند الفن: فيديو يثير الجدل لتمجيد قائد مليشيا موالية لتركيا في سوريا وآخرون يتسابقون لتجفيف عرقه!

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقطع فيديو لأحد قادة الفصائل العسكرية في منطقة عفرين بريف حلب، والمعروف بلقب “أبو عمشة” وحوله بعض الأشخاص من يمجدوه ويجففوا له عرقه.

وأظهر الفيديو قائد ميليشيا “فرقة السلطان سليمان شاه” التابع لما يعرف باسم “الجيش الوطني السوري”، الموجود في الشمال والموالي لتركيا، في الفيديو بين تجمع من الناس خلال احتفال على هامش تخريج دورية عسكرية تضم 2000 مقاتل ضمن صفوف فرقته، وهو يسمع من أحدهم كلاماً منمقاً بحقه ويغازله بعبارات المديح، بحسب العربية نت.

فيما أقدم آخر على تجفيف عرقه بمناديل ورقية، في سلوك اعتبره ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل “حركة مستفزة”.



