تراند الفن: في 7 أيام.. «الداخلية» تضبط أكثر من 19 ألف مخالف لنظام الحدود والإقامة والعمل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - كشفت وزارة الداخلية عن نتائج حملاتها الميدانية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود منذ بداية شهر يوليو الجاري وحتى السابع من شهر نفسه.

وأكدت “الداخلية” في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (19023) مخالفًا، منهم (7811) مخالفًا لنظام الإقامة، و(10221) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(991) مخالفًا لنظام العمل.

كما بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (19023) مخالفًا، منهم (7811) مخالفًا لنظام الإقامة، و(10221) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(991) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (325) شخصًا، (49%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (63) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما تم ضبط شخصين تورطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (59316) وافداً مخالفًا، منهم (51396) رجلاً، و(7920) امرأة.

وتمت إحالة (41253) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2711) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (22560) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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