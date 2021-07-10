نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم اليوم 11 يوليو 2021 الموافق 1 ذو الحجة 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم عروض اسواق العثيم اليوم 11 يوليو 2021 الموافق 1 ذو الحجة 1442 هـ العروض الاسبوعية التي لا يوجد لها مثيل من أسواق العثيم. حيث توفر شركة العثيم دائما أقوي العروض الاسبوعية واليومية لجميع عملاء العثيم في جميع المناطق والمدن وكافة العروض بانتظار المواطنين والمقيمين في كافة أسواق العثيم. وتسري هذه العروض حتى يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021. ويمكن للجميع الاستمتاع بالتسوق من خلال أسواق العثيم وستجدون خصومات ومفاجات مذهلة.

عروض اسواق العثيم اليوم 11 يوليو 2021

عروض العثيم اليوم الاحد بها كافة ما تحتاجه من مستلزمات وأدوات منزلية وسلع غذائية. وأهم المنتجات المتوفرة اليوم هي شطة حارة الكيلو بسعر 8.50 ريال. وطرشي مصري مشكلة الكيلو بسعر 7.50 ريال. وزيتون سما الاسباني أسود بسعر 12.95 ريال. وتوفر تخفيضات العثيم اليوم خصومات علي بهارات مجدي الكبسة السعودية بسعر 7.15 ريال لـ 2 كيس. ويمكنك الحصول علي برغل خشن ابيض بسعر 5.50 ريال.

عروض العثيم الالكترونية توفر بعض أنواع الحلويات المميزة مثل بتي فور شوكولات ديلوكس بسعر 17.50 ريال للعلبة الوسط. وتشمل خصومات علي كيكة يم يم 400 جم علبة بسعر 8.95 ريال. وتوفر اسواق العثيم تخفيضات علي زود اصابع فستق 400 ج العلبة بسعر 9.95 ريال.

تخفيضات العثيم اليوم

عروض عبدالله العثيم توفر لجميع عملائها اقوى العروض على تونة جنتل بزيت دوار الشمس 3 حبات بسعر 8.25 ريال بدلاً من 12.75 ريال. وتضم العروض مكرونة خليجية سباغتي 400 جرام بسعر 5.25 ريال لـ 3 حبات. وبسكويت الشاي المميز والسادة العلبة بسعر 8.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال. ويمكنك الحصول علي القشطة هالي بسعر 2.50 جرام للحبة بدلاً من 3.75 ريال. ومبيض ملابس من ركس بسعر 21.95 ريال للكرتون بدلاً من 24.50 ريال.

عروض اسواق العثيم

عروض اسواق العثيم اليوم تحتوي على شامبو كلير كول سبورت رجالي. والذي يعد من أفضل أنواع الشامبو التي تساعدك في التخلص من القشرة. ويمكنك الحصول على الحبة الواحدة من أسواق العثيم. بسعر 14.95 ريال بدلاً من 27.50 ريال. وشامبو دوف الزيوت المغذية بسعر 16.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال. وشامبو لوشن فازلين اشراقة كاكاو بسعر 15.95 ريال للحبة بدلاً من 25.25 ريال. وهناك عدد كبير للغاية من المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية التي توفرها أسواق العثيم ويمكنك الاطلاع عليها والحصول على ما تحتاجه.