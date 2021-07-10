تراند الفن: طلاب الثانوية العامة بأسوان: “استلمنا ورق الإجابة متأخر”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 مساءً - انتهى طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي بمحافظة أسوان، من أداء امتحان اللغة العربية، وسط آراء متضاربة عن الامتحان بين صعوبة الامتحان.

وقال أحد الطلاب، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، إن امتحان اللغة العربية كان يحتاج وقت أطول، موضحًا أن أصعب الأسئلة كان سؤال التعبير، لما يحتاج القراءة بعناية أكثر من مرة، لكى نجيب على أسئلة الاختيارات.

وأضاف آخر، أن الامتحان صعب جدا وتوجد به أسئلة تحتاج إلى وقت طويل، كما أننا استلمنا ورقة الإجابة بعد الامتحان 20 دقيقة لذلك ان الوقت كان قصير جدا للإجابة علي 60 سؤال.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توفير عدد من الاتوبيسات والسيارات للمساعدة في راحة طلاب الثانوية العامة والمعلمين بمدارس إدارة إدفو بشكل يومي نظرًا لبعد المسافة بين مقر إقامتهم والمدارس التي تم تحديدها بمعرفة لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة.

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