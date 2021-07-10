تراند الفن: المفوضية الأوروبية تحذر: كورونا لم يُهزم بعد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه تسلم جرعات تكفي لتطعيم ما لا يقل عن 70% من البالغين في الكتلة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت صحيفة ” الجارديان”.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، إنه سيتم توزيع نحو 500 مليون جرعة على الدول الأعضاء بحلول يوم غد حيث حثت الدول على زيادة التطعيمات.

وأضافت: “لقد أوفى الاتحاد الأوروبي بوعده، وفي نهاية هذا الأسبوع، قدمنا ​​ما يكفي من اللقاحات إلى الدول الأعضاء لتكون في وضع يمكنها من تلقيح 70٪ على الأقل من البالغين في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر بشكل كامل”.

وحذرت المفوضية الأوروبية، من أن فيروس كورونا “لم يُهزم بعد”، مضيفة: “نحن مستعدون لتقديم المزيد من اللقاحات، بما في ذلك ضد المتغيرات الجديدة”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.