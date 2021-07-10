تراند الفن: ركعتين في عشر رمضان وركعتين في عشر ذي الحجة أيهما أفضل؟ ابن عثيمين يجيب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، أوضح من خلاله فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، وهل العمل الصالح في العشر من رمضان أفضل أم في العشر من ذي الحجة.

وقال الشيخ العثيمين، في المقطع، إن العمل الصالح في العشر من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت من العام، وعلى أهل العلم أن يبينوا ذلك للناس.

وقال ابن عثيمين: “رجل صلى ركعتين في عشر رمضان ، وآخر صلى ركعتين في عشر ذي الحجة ؟

أيهما أفضل ؟ وأجاب الشيخ ابن عثيمين، أن الثاني أفضل.

وتابع الشيخ ابن عثيمين أن هذا غريبا على العوام، ولكن ليس غريبا على أهل العلم، ولذلك على أهل العلم أن يبينوا للناس أن العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، أحب إلى الله من العمل الصالح في أي وقت آخر.

يذكر أن المحكمة العليا، أعلنت بالأمس أن دائرة الأهلة أكدت عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الجمعة.

وبذلك يكون اليوم السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وغداً الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.