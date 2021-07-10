تراند الفن: أستاذ جامعي: سد النهضة صنف ضمن المشاريع الأكثر خطورة.. واحتمالات انهياره واردة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 مساءً - قال الدكتور هشام بخيت، أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن احتمالية انهيار أي منشأة في العالم تتوقف على العديد من العوامل، مضيفا أن التقارير المعلقة باحتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي في حال الانتهاء من الملء.



وقال بخيت، خلال جلسة الحوار المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، إن “سد النهضة صنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة واحتمالات انهياره واردة”.

وأشار بخيت إلى أنه بالنسبة لاحتمالية انهيار سد النهضة في حالة الملء، تم الطلب من إثيوبيا إعادة الدراسات الخاصة بالبناء حفاظا على السد، وحتى الآن لم تثبت إثيوبيا أنها أعادت النظر في هذا الموضوع.

وأوضح أن هناك تغيرات جوهرية حدثت أثناء التشغيل فيما يتعلق بالفتحات الخاصة بتوليد الكهرباء، وهذا غير منطقي ويضع عديدًا من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى طريقة ملء السد وعدم الاستفادة من هذا الملء، خصوصا أنه حتى الآن لم يتم استخدام هذه المياه في عملية توليد الكهرباء، وأخيرًا الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحمل المنطقة لأي إنشاءات خرسانية، لافتًا إلى أن في حال انهيار سد للنهضة سيكون الوضع كارثيًا على السودان.

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