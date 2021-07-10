تراند الفن: “تعليم أسيوط”: لا مخالفات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 مساءً - قال محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة أسيوط، إنه لم يتم رصد أية مخالفات أو شكاوى من الطلاب، فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط في بيان، أن غرفة العمليات بمحافظة أسيوط لم تتلقى بلاغات بأية مخالفات أو شكاوي، أثناء تأدية امتحان اللغة العربية، مؤكدا أنه تم فتح اللجان في مواعيدها المقررة وتم استلام ورق الأسئلة والإجابة في مواعيدها دون وجود أي تأخير، وكذلك تم تجميع ورق الإجابة من الطلاب بعد انتهاء المدة المحددة للامتحان والتي تبلغ 3 ساعات.

وأوضح أنه تفقد اللجان المختلفة لرصد شكاوى الطلاب ومتابعة مدى تطبيق الإجراءت الاحترازية لفيروس كورونا، مؤكدا أن الامتحانات شهدت حالة من الهدوء في أول يوم.

وفي سياق سابق قال محمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بأسيوط بلغ 25 ألفا و394 طالبا وطالبة، موضحا أنه تم تفقد اللجان منذ انطلاق الامتحانات صباح اليوم.

وتابع أن عدد اللجان بمحافظة أسيوط يبلغ 98 لجنة على مستوى مراكز المحافظة، منها 69 لجنة الكتروني و29 لجنة ورقي، مؤكدا تواجد زائرة صحية بكل لجنة وتوزيع أدوات التعقيم على جميع الطلاب وخضوعهم لقياس درجات الحرارة وتسليمهم أغطية الأحذية وأكياس الجل.

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