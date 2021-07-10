تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1516 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 500083 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 481255 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7963 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :