تراند الفن: “جامعة الأزهر” تفتتح المركز الطبي بمدينة أسيوط الجديدة لخدمة المواطنين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 مساءً - افتتح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، اليوم السبت، المركز الطبي بمدينة أسيوط الجديدة، الذي تم تخصيصه بحق الانتفاع من جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

وذلك في إطار دور جامعة الأزهر لتنمية وخدمة المجتمع المدني والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المصرية، وبرعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

ويضم المركز عيادة أسنان متكاملة، تضم أحدث الأجهزة، ويقوم عليه أطباء ذوي كفاءة عالية من كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بأسيوط، كما يضم المركز عددا من العيادات الخاصة ببعض التخصصات تتضمن الجراحة العامة، والأطفال، والأمراض الباطنة، ويقوم عليها أطباء ذوي كفاءة عالية من كلية الطب البشري بجامعة الأزهر بأسيوط، وذلك لخدمة المواطنين من سكان مدينة أسيوط الجديدة وتيسيرا عليهم.

وأعرب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، عن شكره لجهاز أسيوط الجديدة، برئاسة المهندسة جيهان عمار لتخصيص المركز الطبي لفرع الجامعة بأسيوط، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لتذليله كافة الصعوبات حتى استلامه وتجهيزه.



ويعد افتتاح المركز الطبي بأسيوط الجديدة إضافة لمنظومة الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة بفرع أسيوط لمحافظة أسيوط.

ورافقه في الافتتاح الدكتور مصطفي شتات عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، والأستاذ الدكتور خالد صديق عميد كلية طب الأسنان، والأستاذ الدكتور عصام الدين محمد عميد كلية الطب بنات، والأستاذ الدكتور محمد أنور عميد كلية الصيدلة بنين، والأستاذ الدكتور جمال محمد سلطان، عميد كلية الصيدلة بنات، والأستاذ الدكتور محمود عبدالرحمن صديق، عميد كلية الشريعة والقانون، والأستاذ الدكتور محمد جلال وكيل كلية الهندسة بقنا، والأستاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، والدكتورة إجلال قناوي رئيس قسم الأمراض الباطنة بطب الأزهر بأسيوط، والدكتور وليد صابر، والدكتور أحمد يوسف، والدكتورة إيمان مخلوف، والدكتورة إيمان مصطفي، والدكتورة إسلام سمير، أعضاء المكتب الفني، والدكتور عماد بريقع، رئيس قسم الاستعاضة الصناعية والمسئول عن تشغيل وحدة الأسنان بالوحدة الصحية، والأستاذ أشرف عبد الحافظ، مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالأمانة العامة بأسيوط، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وبعض من مديري الإدارات بفرع الجامعة بأسيوط.

وقدم جزيل الشكر لجهاز مدينة أسيوط الجديدة لحسن تعاونهم وللمكتب الفني لفضيلته لجهودهم الكبيرة في إنجاز هذا الأمر.

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