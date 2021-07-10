تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (229)، جدة (137)، الطائف (72)، مكة (60)، حائل (42)، أبها (29)، الظهران (28)، ينبع (27)، خميس مشيط (23) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (187)، جدة (139)، الطائف (122)، مكة (74)، الدمام (73) ، الظهران (48) ، وادي الدواسر (48)، الجبيل (43) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1516 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 500083 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 481255 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7963 حالة وفاة .