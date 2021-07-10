تراند الفن: محافظة البحيرة الأولى على مستوى الجمهورية في عدد محاضر وجولات التفتيش على الجزارين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 مساءً - قال الدكتور حسنى عباسي، مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، إن المديرية نفذت خلال يونيو الماضي عدد 8875 عملية ذبح داخل مجازر المحافظة، وبلغت عدد قضايا ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية 89 قضية، وذلك من خلال الحملات التي شنتها إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتنسيق مع التموين ومباحث التموين والصحة، وتم التعامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، وفق بيان إعلامى اليوم السبت إلى إن محافظة البحيرة حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية للشهر الثاني عشر على التوالي في تحرير المحاضر والتفتيش على محال الجزارة وبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة.

مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير التحصينات اللازمة لها للعمل على تنميتها والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، ومدى التزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الحكومية.

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