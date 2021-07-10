تراند الفن: دراسة: فقدان الأسنان يرتبط بالإصابة بالخرف

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 مساءً - توصلت دراسة جديدة بجامعة نيويورك إلى أن فقدان الأسنان يعد عامل خطر للإصابة بالخرف والضعف الإدراكي، مؤكدة أن الأشخاص الذين يبدأون بفقدان أسنانهم هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

ووجد باحثون أن فقدان الأسنان هو عامل خطر لكل من الخرف والضعف الإدراكي، ومع فقدان كل سن، يزداد الخطر، مشيرين إلى أن صحة الفم الجيدة، بما في ذلك الأسنان، قد تحمي من التدهور المعرفي.

واقترح الباحثون عددا من العوامل التي يمكن أن تلعب دورا في ذلك، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي فقدان الأسنان إلى صعوبة المضغ، ما قد يساهم في نقص التغذية، بينما قد يكون هناك أيضا ارتباط بين أمراض اللثة والتدهور المعرفي.

ووجدت الدراسة أن البالغين الذين يعانون من المزيد من فقدان الأسنان معرضون لخطر الإصابة بضعف الإدراك بنحو 1.48 مرة، وخطر الإصابة بالخرف 1.28 مرة.

وقال الدكتور باي وو، مؤلف الدراسة: “بالنظر إلى العدد المذهل للأشخاص الذين شُخّصت إصابتهم بمرض الزهايمر والخرف كل عام، وفرصة تحسين صحة الفم طوال العمر، فمن المهم اكتساب فهم أعمق للعلاقة بين صحة الفم والتدهور المعرفي”.

وأضاف الدكتور وو: “تؤكد نتائجنا على أهمية الحفاظ على صحة الفم الجيدة، ودورها في المساعدة في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية”.

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