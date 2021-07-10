تراند الفن: حكم شراء الأضحية عبر «الفيزا» ؟.. الشيخ «الشثري» يوضح (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 مساءً - أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، حكم الاستدانة من أجل شراء “الأضحية”.

وأبان في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، أنه في حال شراء الأضحية ويترتب عليها تراكم ديون قد يعجز عن سدادها، فالأولى عدم تحميل الذمة مثل هذه الديون، مؤكداً أن الأضحية ليست من الأمور الواجبات وإنما من الأمور المستحبة.

وأشار إلى أنه يوصى غير المستطيعين بعدم ذبح الأضاحي، حتى لا تتراكم عليهم الديون ، ولأن الدين واجب سداده.

وتابع أن شراء الأضحية من خلال الفيزا مثله مثل الدين، لافتاً أن أجر من يريد الأضحية ولم يستطيعأجرهم سيكون محفوظاً عند الله كاملا، لأن من فصد فعل الخير والعمل الصالح، وعجز فإنه يكتب له أجره.

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