فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد: حصلت “المرصد” على مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الأشخاص يصلون أمام محل تجاري بإحدى مناطق المملكة. ورصد الفيديو سيارة مسرعة ترتطم بأخرى متوقفة أمام محل خلف عدد من المصلين، حتى انحرفت عليهم السيارة أثناء أدائهم صلاة المغرب، مما دفعهم للجري خوفا من تعرضهم للإصابة جراء الحادث المروري. وبحسب المعلومات الأولية، أصيب شخص واحد من المصلين جراء حادث انحراف السيارة عليهم أثناء الصلاة، فيما تجمع المصلين حول الشخص المصاب لمساعدته ولمعرفة حجم إصابته. فيما ظل الشخص المصاب يفترش الأرض لعدم قدرته على الحركة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سيارة مسرعة تفاجئ عدد من المصلين أمام محل وتنحرف عليهم من الخلف.. شاهد ما حدث لأحدهم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.