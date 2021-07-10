تراند الفن: «الغذاء والدواء» تحذر من استخدام العطور الغير الأصلية.. تصيب بهذه الأمراض (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 مساءً - أكدرئيس لجنة التجميل في هيئة الغذاء والدواء، الدكتور فهد ‏السديري، أن استخدام العطور وغيرها من منتجات التجميل غير الأصلية قد يؤدي إلى إصابة مستخدمها بالأمراض.

وأوضح في لقاء مع قناة “الإخبارية، أن العطور وغيرها من منتجات التجميل غير الأصلية، ومجهولة المصدر قد تحتوي ‏على مواد قد تكون مسرطنة.‏

وأشار إلى أن كل شخصين من بين ‏‏10 أفراد يصابون ببعض أنواع الحساسية لدى استخدامهم ‏للعطور، والتي تنقسم إلى حساسية تلامسية تظهر بعد فترة من ‏الاستخدام وأخرى تسممية تظهر مباشرة بعد أول استخدام، محذرا من خطورة ذلك خصوصا لدى من يعاني الربو أو الأكزيما.‏

وأبان أن هذه الحساسية تكون بسبب المواد الداخلة في تركيب ‏المنتج نفسه، أو نتيجة لوجود نوع معين من المواد الحافظة يتم ‏إضافته لإطالة صلاحية المنتج التجميلي، لافتًا إلى أن الأعراض ‏قد تظهر في صورة احمرار بالجلد أو الشعور بحكة أو كلاهما ‏معًا.‏

ونصح السديري بوضع العطور على الملابس، بعيدًا عن ‏ملامسة الجلد، وتجنب استخدامها للأطفال لتجنيبهم الأمراض التنفسية، مشيرًا إلى أن ‏الإفراط في استخدامها يسبب مشاكل للجهاز التنفسي.‏

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