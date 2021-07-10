نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض هايبر بنده خلال يوليو Hyper Panda ضمن عروض بنده اليوم في مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده اليوم Hyper Panda وعلى مدار شهر يوليو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك العديد من الخصومات على جميع المنتجات عنده، وذلك بجميع فروع Hyper Panda بجميع مدن المملكة العربية السعودية، كالدمام، والمدينة، والخبر، وجدة، والرياض، وغيرها من مدن المملكة، وتعتبر عروض هايبر بنده لهذا الشهر هي أقوى عروض مقارنة بالمناطق المحيطة لذلك يتهافت عليه عدد كبير من العملاء بشكل يومي، يجعله يحتل الصدارة في المملكة العربية السعودية، وسوف ننقل لحضراتكم عروض هذا الشهر من خلال موقع ثقفني الرسمي.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يقدم الهايبر العديد من التخفيضات اليومية، ومنها: عرض مميز على شامبو البروتين من ماركة إل سالوني المميزة، وكذلك على الماسك من نفس الماركة، وعلى سعر الحبة من بروتين الفرد، والتنعيم من الماركة نفسها، كما يقدم الماركت عرض آخر على الشامبو، والبلسم من فاتيكا Vatica، وكذلك عرض على شامبو برت بلس، وعلى شامبو الترطيب من هيمالايا النعومة حريرية Himalaya.

عروض بنده الأسبوعية Panda

نواصل مع حضراتكم تقديم أقوى العروض، والخصومات من هايبر بنده على: عبوات باليت Palette لصبغة الشهر التي تساعد على تنعيمه، وتكثيفه أيضاً كما يتوفر خصم مميز منه على الشامبو، والبلسم من ماركة لاف بيوتي آند بلانيت Love beauty، ويوجد منه خصم مميز جداً على شامبو بيرت بلاس Pert plus، ويتوفر أيضاً خصم خاص على الشامبو من الترا دو Ultra doux، كما يتوفر خصم ممتاز على جميع أنواع شامبو إلفيف Elvive.

عروض هايبر بنده وبنده عروض

كما يتوفر لدى هايبر بنده خصومات مميزة على مجموعة بانتين Pantine، وكذلك يتوفر لدى بنده ماركت عروض مميزة على الشامبوهات، والصبغات، وجميع منتجات ماركة كلين آند كلير Clean & clear، وكذلك يقدم عرض متميز على جميع منتجات ماركة هيد آند شولدرز العالمية Head & sholders، ويتوفر أيضاً منه خصومات متميزة على منتجات العناية الكاملة من ماركة لوريال العالمية، وعلى منتجات كرياتين الماركة المتميزة، وعلى غيرها من العروض، والخصومات الأسبوعية خلال يوليو.