تراند الفن: مارسيلو: سنفوز ببطولة هذا الموسم.. وفخور أن أكون قائدًا لأفضل نادٍ عالميا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً - عبر البرازيلي، مارسيلو فييرا، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد عن فخره واعتزازه لحمله شارة قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وتحدث القائد الجديد للميرنجي عن سعيه دائمًا في البحث عن الأشياء الجديدة وتعليمها للشباب في الفريق، وسعادته بالعمل مع الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، وطاقمه التدريبي مرة أخرى.

وقال مارسيلو خلال تصريحات صحفية: “إنه لفخر كبير ومسؤولية كبيرة أن أكون قائد أفضل نادٍ في العالم، أشعر بأنني محظوظ، أستيقظ كل يوم برغبة كبيرة وكل موسم يأتي أكون متحمسًا أكثر، أنا هنا منذ فترة طويلة لكن الحلم الذي أعيشه لم يتغير أبدًا، بل يزداد، أنا أتطلع حقًا لبدء الموسم الآن”.

وتابع قائد الميرنجي: “في كل موسم أتعلم الكثير، هناك دائمًا شيء جديد لأتعلمه، سأواجه الموسم بحماس أكبر لأنني الآن قائد ريال مدريد، ذلك الأمر كان حلمًا بالنسبة لي وأعتقد أنني فعلت كل ما بوسعي لأبقى هنا لسنوات عديدة”.

وواصل القائد مارسيلو: “لقد حاولت دائمًا أن أساهم قليلًا من فرحتي ومسؤولياتي لمساعدة الشباب وحتى أولئك الذين كانوا هنا لفترة طويلة أيضًا، المساعدة مطلوبة دائمًا”.

وأضاف لاعب السامبا: “أبحث باستمرار عن أشياء جديدة لأتعلمها وبالطبع أحتاج مساعدة من زملائي أيضًا، أعتقد أنه بصفتي القائد فأنا المتحدث الرسمي باسم الفريق وسأحاول تقديم المساعدة قدر الإمكان كما فعلت دائمًا”.

وعن فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد، أوضح: “التدريبات منذ اليوم الأول كان الأمر صعبًا للغاية، كانت التدريبات مزيج من التدرب بالكرة وبدونها، نحن نقوم بعمل جيد ونتطلع إلى التدريبات الجادة ولعب المباراة الأولى، نحن سعداء جدا ولدينا كل شيء لنكون قادرين على النجاح”.

أما عن عدم الفوز بلقب الموسم الماضي فقال مارسيلو: “نعلم أنه من الصعب للغاية أن ننهي موسم دون الفوز بلقب لكننا قاتلنا حتى نهاية الموسم، أنا متأكد من أننا سنفوز بشيء هذا الموسم، نحن سعداء جدا، مازال هناك لاعبين مع منتخباتهم أو في إجازة لكننا متحمسون جدا لبدء الموسم”.

وأكمل اللاعب حديثه قائلا: “أنشيلوتي نتعلم منه في كل جلسة تدريبية وهو يتحدث دائما معنا، إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أتدرب معه ومع الجهاز الفني”.

وأتم لاعب ريال مدريد حديثه: “تعليم الشباب أعتقد أن الأمر أكبر من تعليمهم الأشياء، أنا أحاول مساعدتهم في النقاط التي ربما لم يجربوها بعد، أشياء في التدريب، التحكم في الكرة، الاستماع إلى المدرب والانتباه أكثر للأشياء التي يطلبها المدرب البدني، أشياء كهذه طبيعية لأننا نعلم أنهم كلهم ذات جودة”.

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