تراند الفن: مصر للطيران تسيّر 79 رحلة غدًا من مطار القاهرة لنقل أكثر من 6 آلاف راكب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً -

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران صباح غد الأحد 79 رحلة من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية والمدن السياحية المصرية، لنقل أكثر من 6 آلاف راكب مصري وأجنبي على متن طائراتها.

ومن المقرر أن تسير الشركة 66 رحلة دولية إلى كل من أربيل وجدة ودبي وعمان والدمام ولاجوس وتونس وجوبا والدوحة وآثينا ونيويورك وفرانكفورت وإسطنبول والبحرين والخرطوم وأديس أبابا وبيروت.

كما تسير الشركة 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم وأسيوط، و5 رحلات شحن جوي إلى عدد من المدن التجارية في إطار سياسة الشركة الهادفة إلى فتح نقاط تجارية جديدة بدول آسيا وأوروبا.

وتخصص شركتا ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية مصر للطيران فرقًا من العلاقات العامة لاستقبال الركاب، وإنهاء إجراءات وصولهم وتقديم المساعدة للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات.

كما تُجري فرق الحجر الصحي الكشف الطبي وتقديم الخدمات الصحية للركاب ومراجعة جميع الاختبارات والفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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