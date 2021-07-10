تراند الفن: «الجوازات» تجدد تحذيرها: السجن والغرامة حال ارتكاب هذه المخالفة بشأن نقل الحجاج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً - جددت المديرية العامة للجوازات، تحذيرها لمن يقومون بنقل الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”،أن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله.

وأضافت “الجوازات” أنه سيتم مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.