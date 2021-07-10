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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد : كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن مخاطر العمل في الجو الحار، تحت أشعة الشمس مباشرة، أو ممارسة رياضة المشي.
وقال النمر عبر حسابه على موقع تويتر: “لا تعمل في هذا الجو الحار، تحت اشعة الشمس مباشرة وأنت حاسر (مكشوف) الرأس أبداً، تفادياً لضربة الشمس”.
وتابع: “الحرارة المُعلنة في مواقع الطقس، هي حرارة الظل على ارتفاع ٢ متر عن سطح الأرض، أما أشعة الشمس المباشرة فتسخن السيارات والشوارع والبيوت غير المعزولة لترفعها ١٠ درجات أكثر وتزيد الرطوبةُ الشعورَ بالحرارة (٤٧ تشعر بها ٥٧)”.
وأكمل الطبيب السعودي: “ابتعد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة تلافياً لضربة الشمس، تجنب المشي للرياضة في هذه الأيام تحت ضوء الشمس خاصة من ١١ صباحا الى ٥ العصر لتفادي الإعياء الحراري وضربة الشمس”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “النمر” يحذر من ممارسة رياضة المشي في هذا التوقيت.. ويكشف حقيقة درجات الحرارة المُعلنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.