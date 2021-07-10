تراند الفن: الكشف عن أسعار البنزين لشهر يوليو بعد صدور التوجيه الكريم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏49 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: شهدت أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه. وكانت أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م.

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