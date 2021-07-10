تراند الفن: السعودية تقرر تثبيت أسعار الوقود خلال شهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - قررت المملكة العربية السعودية، تثبيت أسعار البنزين لشهر يوليو، عند مستويات شهر يونيو الماضي، رغم ارتفاع التكلفة.

وحسب أمر ملَكي أعلنته الوكالة الرسمية على صفحتها الرسمية بـ “تويتر”، ستتحمل الحكومة فروق التكلفة.

وينص التوجيه الملكي على تثبيت السعر المحلي للبنزين، ليكون بنزين 91 بسعر 2.18 ريال، وبنزين 95 بسعر 2.33 ريال، اعتبارًا من اليوم السبت.

وأعلنت السعودية في ديسمبر 2015 عن خطة لرفع الدعم عن الوقود تدريجيًا لربطه بأسعار السوق العالمية، التي تعتمد على أسعار النفط وتكلفة التكرير، وجاء بعده إعلان شركة “أرامكو” السعودية لأسعار ربع سنوية للوقود حتى فبراير 2020 الذي بدأت فيه الشركة بتحريك الأسعار شهريًا، حسب التغير في الأسعار العالمية.

وجاءت خطوات تحرير أسعار الوقود ضمن رؤية لإصلاح المالية العامة، مع تراجع الأسعار العالمية للخام وتحول الدولة نحو تنويع الاقتصاد لخفض الاعتماد على إيرادات النفط.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعات حادة منذ كبوتها في أبريل 2020، والذي هبطت خلاله لمستويات قريبة من الصفر، لتصل خلال يوليو الجاري إلى أعلى مستوى منذ عام 2018، مع وصول خام برنت إلى مستويات تجاوزت 77 دولارًا في بدية الأسبوع الماضي، قبل أن تهبط بشكل طفيف إلى مستوى 75.5 دولار تقريبًا للبرميل، في إغلاق أمس الجمعة.

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