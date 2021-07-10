تراند الفن: شاهد: لصوص يسرقون مركبة متوقفة أمام مسجد في لندن.. وصاحبها يعاقبهم بطريقة غريبة بعد الإمساك بهم!

صحيفة المرصد: تداول مغردون بمواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهر فيه لصوص يسرقون سيارة متوقفة أمام مسجد في لندن.

ووثق الفيديو المتداول، صاحب المركبة يلحق باللصوص بعدما أمسك بهم ووضعهم أمام خيارين وهما إما أن يضربهم أو يضربوا هم بعضهم البعض.

وبحسب الفيديو، اختار اللصوص أن يضربوا بعضهم البعض بشكل عنيف، فيما تبين أن صاحب المركبة باكستاني الجنسية.

كما نال الفيديو انتشارا وتداولا واسع بين رواد التواصل الاجتماعي بسبب خوف اللصوص من الباكستاني.



