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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: تداول مغردون بمواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهر فيه لصوص يسرقون سيارة متوقفة أمام مسجد في لندن.
ووثق الفيديو المتداول، صاحب المركبة يلحق باللصوص بعدما أمسك بهم ووضعهم أمام خيارين وهما إما أن يضربهم أو يضربوا هم بعضهم البعض.
وبحسب الفيديو، اختار اللصوص أن يضربوا بعضهم البعض بشكل عنيف، فيما تبين أن صاحب المركبة باكستاني الجنسية.
كما نال الفيديو انتشارا وتداولا واسع بين رواد التواصل الاجتماعي بسبب خوف اللصوص من الباكستاني.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: لصوص يسرقون مركبة متوقفة أمام مسجد في لندن.. وصاحبها يعاقبهم بطريقة غريبة بعد الإمساك بهم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.