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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : كشف مواطن يدعى، محمد إبراهيم، سبب عمله في مهنة “سائق سطحة”، لنقل السيارات المعطلة، بين مدن المملكة، منذ 8 سنوات.
وقال خلال ظهوره في برنامج 120 على قناة الإخبارية: “ما عندي إلا عمل السطح، لكنه عمل ممتاز الآن أنا راضي عن هذه المهنة، لأن نسبة 90% من العاملين في المهنة سعوديين، على عكس في البداية منذ 8 سنوات الأجانب كانوا مسيطرين على هذه المهنة بنسبة 50 %”.
وتابع محمد إبراهيم: “الدخل له عدة مقاييس على حسب المنطقة اللي تشتغل فيها، الشغل في المدن أفضل من المحافظة، المدن دخلها المتوسط ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف شهريًا، هذا أقل شئ”.
واختتم سائق السطحة: “وإذا كان الشغل ممتاز، بأحد شهور دخلت 15 ألف ريال، وأنصح الشباب السعودي، البلد فيها فرص عمل، لا تنتظر الوظيفة، أنزل في أعمال، اللهم لك الحمد”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. شاب سعودي يكشف عن تفاصيل عمله “سائق سطحة” والدخل الشهري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.