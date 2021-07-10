تراند الفن: بالفيديو.. شاب سعودي يكشف عن تفاصيل عمله “سائق سطحة” والدخل الشهري

صحيفة المرصد : كشف مواطن يدعى، محمد إبراهيم، سبب عمله في مهنة “سائق سطحة”، لنقل السيارات المعطلة، بين مدن المملكة، منذ 8 سنوات.

وقال خلال ظهوره في برنامج 120 على قناة الإخبارية: “ما عندي إلا عمل السطح، لكنه عمل ممتاز الآن أنا راضي عن هذه المهنة، لأن نسبة 90% من العاملين في المهنة سعوديين، على عكس في البداية منذ 8 سنوات الأجانب كانوا مسيطرين على هذه المهنة بنسبة 50 %”.

وتابع محمد إبراهيم: “الدخل له عدة مقاييس على حسب المنطقة اللي تشتغل فيها، الشغل في المدن أفضل من المحافظة، المدن دخلها المتوسط ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف شهريًا، هذا أقل شئ”.

واختتم سائق السطحة: “وإذا كان الشغل ممتاز، بأحد شهور دخلت 15 ألف ريال، وأنصح الشباب السعودي، البلد فيها فرص عمل، لا تنتظر الوظيفة، أنزل في أعمال، اللهم لك الحمد”.