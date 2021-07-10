تراند الفن: دورات تدريبية وشهادات معتمدة.. لجنة التنمية الاجتماعية تطلق ملتقى التنمية الأول بالحصينية والمشعلية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - انطلقت فعاليات ملتقى التنمية الأول، أمس الجمعة، بإشراف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحصينية والمشعلية وبالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأوقاف أبانمي الخيرية، ومؤسسة الثنيان الخيرية، ومؤسسة سمو الدولية للتسويق، ومؤسسة بصائر للتدريب،

ويتكون البرنامج من 5 دورات تدريبية بشهادات معتمدة وبواقع 45 ساعة تدريبية، تحت عناوين مميزة وهي (دورة حوكمة منظمات القطاع الثالث – دورة الاستدامة المالية في القطاع الغير ربحي- دورة مكافحة غسيل الأموال- دورة حلول عملية لتنمية الموارد المالية -دورة المشاريع التنموية).

وقد أقيمت يوم أمس الجمعة الدورة الأولى بعنوان: (حوكمة منظمات القطاع الثالت ) بتقديم المدرب: أ. عبد الله الزبيدي، وحضر الدورة 293 متدرب ومتدربة.

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