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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 23 ثانية مضت المرصد 1 زيارة
صحيفة المرصد : رصد تقرير لقناة الإخبارية مجموعة شباب سعوديين من منطقة حائل يعملون في المعدات الثقيلة في أساسيات البناء من حفر للأرض ودفانها ورصها، رغم الظروف القاسية والأجواء الحارة التي يعملون فيها.
وقال أحد الشباب أن الصعوبات التي تواجههم في هذا العمل أن قد تكون الأرض من جهة “طينية” ومن جهة أخرى جافة، أو الدفان أحيانا ما يغرق بالماء بالإضافة إلى شدة الحرارة والشمس.
وأكد آخر أن الشغل ليس عيباً والدولة مليئة بالأشغال لمن يكدح، مشيراً إلى أنهم يطمحون بالعمل في مشاريع كبرى لتطوير الشركة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: شباب سعوديون يروون تجربتهم في العمل على معدات البناء الثقيلة.. ويكشفون عن الصعوبات التي تواجههم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.