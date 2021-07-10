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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، أن الإخلاء الطبي الجوي نقل مواطنًا سعوديًا من جاكرتا إلى الرياض، بعد مهمة تجاوزت 20 ساعة متواصلة.
وقالت الوزارة في بيان لها: “إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل مواطن سعودي مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) من إندونيسيا إلى المملكة.
وأكدت أن طائرة الإخلاء الطبي الجوي وصلت إلى الرياض بعد رحلة استغرقت 18 ساعة طيران متواصلة بطاقم جوي مضاعف للتعامل مع الحالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا حيث تعد أطول رحلة نقل مصاب بكورونا في المملكة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تفاصيل أطول رحلة جوية لنقل مواطن مصاب بكورونا من هذه الدولة إلى المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.