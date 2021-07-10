فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،

أمرًا ملكيًا بتثبيت سقف أسعار البنزين اعتبارا من اليوم السبت، مشيرًا الى أن الدولة

ستتحمل فارق زيادة أسعار البنزين عند زيادتها عن شهر يونيو الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بـ”صدور التوجيه الكريم

بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م،

بنزين (أوكتان 91 / 2.18)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)، هي سقف السعر المحلي للبنزين

اعتبارا من 10 يوليو 2021م”.

وأضافت الوكالة الرسمية أن “الدولة تتحمل ما قد يزيد

عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار”، مشيرة إلى أنه

“وفقا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت

بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف

المعتمد، علما بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه”.

وتابعت أن هذا القرار “يأتي انطلاقا من حرص القيادة

الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق

الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا يُسعد كل المتواجدين بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.