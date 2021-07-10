تراند الفن: يرتدي ملابس عسكرية.. ضبط عامل مصري لاتهامه بالتجسس في الكويت

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - أثارت بعض الصور المتداولة لعامل مصري متواجد بالكويت، يرتدي ملابس عسكرية، ردود مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات من قبل بعض المستخدمين بأنه يتجسس لأجهزة مخابرات خارجية ضد الكويت، ما دفع قطاع الأمن الجنائي لاستدعاء المواطن المصري، للتحقيق معه.

وبمثوله أمام الإدارة العامة للبحث الجنائي بالكويت، وكشف حقيقة وأبعاد الصور التي ظهر فيها مرتديًا زي الجيش المصري برتبه ملازم، تبين أن الصور تعود للعام 2017 عندما التحق بالتجنيد لأداء الخدمة العسكرية في مصر.

وبحسب ما نشرت صحيفة القبس الكويتية، بدأت أحداث الواقعة بورود بلاغ لقطاع الأمن الجنائي عن المواطن المصري المتواجد بالكويت، بأنه عسكري بالجيش المصري ويعمل في أحد المطاعم داخل الكويت، في ذات الوقت، وهو الأمر المخالف لقانون الدولة الكويتية.

وباستدعائه من قبل الجهات الأمنية كشفت التحقيقات أن الصور قديمة ومر عليها نحو 4 سنوات، عندما التحق بالتجنيد في بمصر، وهو الأمر المعتاد لبعض خريجي الجامعات المصرية، إذ يلتحق بعضهم كضابط احتياط برتبة ملازم.

وبالتحقق من أوراق تواجده بالكويت، تم إخلاء سبيله فيما أعلنت شركة المطعم المنتسب إليها العامل أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات ضد من شهر بسمعتها وسمعة موظفيها.

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