تراند الفن: “الحصيني” يكشف عن بدء العدل التنازلي لرحيل الصيف.. ويحدد موعد نهاية الموجات الحارة

صحيفة المرصد: كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن مُضِيّ أقل من نصف فصل الصيف لهذا العام، متوقعًا بدء الخريف فعليًا في 1443/1/29هـ.

وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “مضى أقل من نصف فصل الصيف لهذا العام 1442هـ والمملكة تعيش أجواء صيفية عادية تتخللها موجات حر وهي في حدود المعقول”.

وأضاف: “في ظل المعدلات السنوية ظهور سهيل في 1443/1/16هـ يعني العد التنازلي لرحيل فصل الصيف دخول فصل الخريف فعليًا 1443/1/29هـ، وفلكيًا 1443/2/15هـ الأربعاء 22 سبتمبر”.