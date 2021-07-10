تراند الفن: “كن جميلا ترى الوجود جميلا”.. لوحة بالخط الكوفي القيرواني

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - ينشر “القاهرة 24” نماذج للأعمال التشكيلية الفنية، ومن ضمنها لوحة “كن جميلا ترى الوجود جميلا” بالخط الكوفي القيرواني، للفنانة شيماء زهري، الفائزة بجائزة ملتقى القاهرة للخط العربي في دورته الأخيرة.

يعتبر الخط القيرواني إحدى تفريعات الخط الكوفي، عرف الخط القيرواني بخصائص وسمات مميزة وصفة الدقة في حروفه، يعتبر الخط القيرواني أحد تنويعات الخط الكوفي التي تحديدًا في مدينة القيروان العاصمة الأولى لتلك البلاد العربية، بعد أن أسست نتيجة الفتح الإسلامي في سنة 50.

وانتشر الخط القيرواني طيلة القرون الهجرية الأربعة الأولى “7-10” بالجنوب الغربي التونسي لبعد هذه المنطقة عن التأثير الأندلسي، وسمي الخط الكوفي القيرواني، وهو أحد الخطوات العربية، وقد استعمل هذا الخط في كتابة المصاحف التي ما زال بعضها موجودًا في مدينة القيروان في تونس.

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