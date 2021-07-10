تراند الفن: ميسي يبحث عن لقبه الأول مع منتخب الأرجنتين بعد 4 محاولات فاشلة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - يستعد منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي، لخوض مباراة نهائي بطولة كوبا أمريكا، أمام نظيره منتخب البرازيل، في الثانية صباح غدا الأحد، على ملعب ماراكانا.

ويأمل ليونيل ميسي، في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد خسارته 3 نهائيات للبطولة اللاتينية، بجانب خسارة نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا.

وينتظر ميسي التتويج بالبطولة، والتي ستزيد من حظوظه للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه كأفضل لاعب في العالم، خاصةً بعدما فشل في التتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا رفقة البلوجرانا.

واحتل ميسي المركز الثاني في سباق الحذاء الذهبي كأفضل هداف أوروبي خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث سجل 30 هدفًا واقتنص بهم لقب هداف الدوري الإسباني النسخة الماضية.

ويُعد ليونيل ميسي، أبرز لاعبي منتخب الأرجنتين في كوبا حتى الآن بل يُمكن اعتباره أبرز لاعبي البطولة حتى الآن، حيث ساهم بشكل قوي في وصول التانجو إلى النهائي.

ويتصدر ميسي، قائمة هدافي البطولة حتى الآن، حيث سجل 4 أهداف بفارق هدف عن أقرب ملاحقيه.

ويسعى منتخب الأرجنتين تحت قيادة مدربه ليونيل سكالوني، إلى التتويج باللقب الخامس عشر في تاريخهم لمعادلة رقم أوروجواي صاحب الرقم القياسي لأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب.

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