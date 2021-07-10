تراند الفن: بالفيديو.. أخصائي يكشف عن خطورة “العرق” والخمور المغشوشة والأمراض التي تسببها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف أخصائي مركز وقاية السموم، عن خطورة الخمور المغشوشة، أو المصنعة محليًا والتي تسمى “العرق”، على جسم الإنسان.

وقال الأخصائي خلال ظهوره في برنامج 120 على قناة الإخبارية: “عرفنا مؤخرًا إن في بعض الجنسيات الوافدة بشكل غير نظامي، محترفة في عمل الخمور المنزلية بشكل عشوائي، المشكلة في هذه الخمور أنه يتم إضافة مواد شديدة السمية، على المتعاطي من أول مرة”.

وتابع: “مقدار “فنجان” من العرق المغشوش ممكن يؤدي للوفاة أو فشل كلوي مدى الحياة، مقدار 30 ملي فقط، بسبب إضافة المواد لكي تزيد الكمية، ولا يفكر في المستهلك، الميثانون وهو الخطر الرئيسي، وسبب وضع هذه المادة أما عن طريق الخطأ لإنتاج عشوائي بطريقة بدائية، وإنتاج كمية أكبر بسرعة”.

وواصل: “ممكن أن تضاف عن تعمد، في عطور مغشوشة موجودة في الأسواق، البعض يشربوها مباشرة، أو يتم إضافتها، توفي العام الماضي 1600 حالة دوليًا في أمريكا، و700 حالة بسبب الكحول المغشوش”.

وأكمل: “مخدر القات يحتوي على مواد إدمانية، ولو تشوف متعاطي القات أول ما يصحي من النوم يريد كمية من المخدر حتى لو بسيطة، تمر مرحلة تعاطي القات بعدة مراحل منها فرض نشاط، ثم خمول، ثم اكتئاب، وهذا يدل على إنها مادة مخدرة وتسبب الإدمان”.