تراند الفن: كيليني يتحدث عن مباراة إنجلترا في نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - تحدث جورجيو كيليني قائد منتخب إيطاليا لكرة القدم، عن مباراة إنجلترا التي ستقام غدًا، ضمن منافسات دور نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وقال كيليني في مؤتمر صحفي حول المباراة: “نحاول نزع فتيل التوتر، نعلم جميعًا مدى أهمية هذه المباراة، إنها مشاعر مُلخبطة، عليك أن تستمتع بها مع الكثير من المرح والهموم وربما بعدها تكون سعيدًا أو تعيسًا، هذا هو جنون كرة القدم”.

وأضاف: “إنهم فريق قوي، بدنيًا وفنيًا، إنهم فريق قوي في كل الجوانب، في البطولة الأوروبية بأكملها، لم تتلقَ شباكهم سوى هدف واحد”.

وتابع: “من غير المعقول أن تتحكم في المباراة لمدة 90 دقيقة، إنه نهائي، ولكي تفوز به عليك أن تهتم في كل التفاصيل لكي تصل للكمال”.

وأكمل: “علينا أن نُركّز على كل التفاصيل، أمامنا مُهمة صعبة غدًا ضد إنجلترا كفريق كامل وليس فقط هاري كين أو رحيم ستيرلينج”.

وقال عن هاري كين: “أتذكر المرة الأولى التي واجهته فيها في مباراة ودية، لاحظت على الفور العديد من الصفات عليه، إنه مُهاجم لا يصدق، أنا أحد أكبر المُعجبين به”.

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