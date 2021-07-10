تراند الفن: رئيس مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب الجديد (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - استقبل المستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار مصطفى حنفي، عضو المجلس الخاص ورئيس قسم التشريع، المستشار محمد محمود عثمان، عضو المجلس الخاص، والمستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة؛ وذلك لتهنئه على توليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء المستشار خالد زين الدين، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفني، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد، المستشار أحمد سعد عضو المكتب الفني المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد.

يذكر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين المستشار حسين مصطفى رئيسا لهيئة قضايا الدولة خلفًا للمستشار أبو بكر الصديق رزق.

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