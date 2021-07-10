تراند الفن: غدًا.. وائل كفوري يطرح أحدث أغانيه “البنت القوية “على “يوتيوب”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - أعلن الفنان اللبناني وائل كفورى، طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “البنت القوية”، غدًا الأحد عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ونشر وائل كفوري، صورة البوستر الخاص بأغنيته الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق عليه قائلًا: “أغنية البنت القوية غدًا الساعة 12 بتوقيت بيروت على جميع التطبيقات الموسيقية”.

كما يستعد وائل كفوري لإحياء أولى حفلاته الغنائية في الإمارات، بعد حصوله على الإقامة الذهبية في دبي، مساء الجمعة 23 يوليو.

على جانب آخر، يضع كفوري لمساته الأخيرة على مشروع أجدد أغنياته، التي يعيد خلالها التعاون مع الشاعر علي المولى بعد أغنية “كلنا مننجر”، التي تم اختيارها لتكون تتر مسلسل “داون تاون”، الذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات الرقمية، وجمع في بطولته النجوم أمل بشوشة وستيفاني صليبا وسامر إسماعيل.

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