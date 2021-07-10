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تراند الفن: مستشعرات حرارية لمتابعة درجات تبريد وجبات الحجاج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫الإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات بتركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانه رعد بن محمد الشريف إلى إنه تم تسجيل بيانات 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، مع تركيب أجهزة تتبُّع GPS ، ومستشعرات لقياس الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة.

وأوضح الشريف أن الوجبات يتم إعدادها وتقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته وخيمته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام.

يذكر أن 78 شركة ومؤسسة إعاشة في حج هذا العام تقدم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، كما ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات يومياً خلال وجودهم في المشاعر المقدسة، وذلك بنحو مليون و200 وجبة مسبقة التحضير وآمنة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مستشعرات حرارية لمتابعة درجات تبريد وجبات الحجاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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