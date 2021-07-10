تراند الفن: وصلة غناء من الفنانة موضى الشمراني خلال حفل زفافها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت المرصد 2 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق غناء الفنانة موضى الشمراني خلال حفل زفافها وسط تفاعل من الحاضرين. وأظهر الفيديو، الفنانة موضى الشمراني وهي تمسك في يدها “المايك” وتقوم بوصلة غنائية خلال حفل زفافها وتبدو عليها الفرحة. جدير بالذكر أن حفل زفاف الفنانة موضى الشمراني جاء بحضور عدد من المشاهير أبرزهم أميرة محمد والفنانة “وعد”.

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