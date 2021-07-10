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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت المرصد 2 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق غناء الفنانة موضى الشمراني خلال حفل زفافها وسط تفاعل من الحاضرين.
وأظهر الفيديو، الفنانة موضى الشمراني وهي تمسك في يدها “المايك” وتقوم بوصلة غنائية خلال حفل زفافها وتبدو عليها الفرحة.
جدير بالذكر أن حفل زفاف الفنانة موضى الشمراني جاء بحضور عدد من المشاهير أبرزهم أميرة محمد والفنانة “وعد”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وصلة غناء من الفنانة موضى الشمراني خلال حفل زفافها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.