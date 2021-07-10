تراند الفن: أول ظهور لـ “كيت ميدلتون” بعد خروجها من العزل الذاتي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - ظهرت كيت ميدلتون لأول مرة، بعد خروجها من العزل الذاتي، خلال حضورها نهائي ويمبلدون للسيدات، وبصحبتها زوجها الأمير ويليام.

وابتهجت دوقة كامبريدج عندما قدمت لأش بارتي، الكأس بعد فوزها على كارولينا بليسكوفا في سنتر كورت بعد ظهر اليوم.

وتعتبر كيت مشجعة للتنس، راعية نادي All England Lawn Tennis Club، كما قدمت الكؤوس للفائزة بارتي وصيفة النهائية التشيكية كارولينا بليسكوفا.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، ارتدت كيت، التي حضرت بطولات ويمبلدون بانتظام منذ زواجها من ويليام في عام 2011، فستانًا أخضر وحذاءً أبيض بكعب عالٍ في سنتر كورت.

وكان هذا أول ظهور علني لكيت منذ أن تم تنبيهها من قبل تطبيق NHS، أثناء مشاهدة التنس في بطولة ويمبلدون يوم الجمعة الماضي، بعد مخالطتها لمصاب بكورونا.

وأمضت كيت 7 أيام في عزلة، لكنها عادت إلى المشاركات العامة بعد ظهر اليوم، حيث شاهدت الأسترالية المصنفة الأولى آشلي بارتي تتنافس مع المصنفة 13 كارولينا بليسكوفا على العالم.

ومن الواضح أن الدوقة كانت تستمتع بحرية اكتشفتها حديثًا، وهي تتجاذب أطراف الحديث مع من حولها قبل المباراة.

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