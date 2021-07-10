فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 مساءً - صحيفة المرصد: في مبادرة إنسانية ووقفة وفاء ضربها أهالي منطقة نجران مع مقيم سوداني قام ابنه بدهس وافد مصري قبل عامين، وبناء عليه أصدر القضاء حكما يلزمه بدفع دية قدرها 112 ألف ريال، ما دفع أهالي المنطقة لجمع المبلغ خلال 48 ساعة. الجالية السودانية ومن جانبه، قال المقيم السوداني أحمد حسين خلال مداخلة ببرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”:”الحادثة كانت منذ سنتين، وكنا في ترتيبات إننا نتحصل على مبلغ الدية، وفي مثل هذه الظروف نلجأ للجالية السودانية ولإخواننا في الرياض وجدة”. المبادرة الطيبة وأضاف:”اتصل علي واحد من أبناء نجران ويدعى حسين المنصور وقام برفع المبادرة الطيبة بنفس اليوم وأرسلها واستمرت لمدة يوم وفي اليوم التالي اتصل بي حسين وقال لي عاوزة منك صورة ومقطع بسيط أدعم به المبادرة”. مبلغ الدية وأشار:”زارني حسين في المنزل وأخذ مني صورة وأرسلها وخلال 48 ساعة اكتمل المبلغ، ومشاعري لا توصف بعد اكتمال مبلغ الدية”. أهالي نجران وتابع:”أهالي نجران هم أهل كرم وجود وشهامة ووقفات نبيلة وهم مؤهلين لذلك”، مضيفا:” جمع الدية لأجنبي في أقل من 48 ساعة أسعدني، وما كنت متصور جمعه بهذه الصورة السريعة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقيم سوداني يكشف تفاصيل جمع أهالي نجران الدية خلال 48 ساعة.. شاهد: ردة فعله بعد اكتمال المبلغ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.