تراند الفن: منى عبد الغني وسهير جودة يؤديان واجب العزاء في جيهان السادات (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - حرصت الفنانة منى عبد الغني والإعلامية سهير جودة، مقدمتا برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على حضور عزاء السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكانت جيهان السادات قد رحلت عن عالمنا أمس، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 82 عامًا، وشُيع جثمانها أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، بحضور الرئيس السيسي في جنازة العسكرية.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية، في بيان لها السيدة جيهان السادات ببالغ الحزن والأسى، لافتة إلى أنها قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، وإطلاق اسمها على محور الفردوس.

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